Oasport.it - Pattinaggio di figura: Chock-Bates trionfano nella danza all’NHK Trophy. Finale per gli statunitensi

Si apre con un notizia scontata la seconda giornata dell’NHK2024, quarta tappa del Grand Prix 2024-2025 didi, quest’anno in scena a Tokyo (Giappone). Madison-Evanhanno infatti vinto in scioltezza la gara della, staccando così il pass per le finali di Grenoble previste a dicembre. I Campioni del Mondo in carica, che avevano già messo un’ipoteca sulla vittoria con la rhythm dance, si sono resi artefice di unalibera di alto livello, con cui hanno sfiorato la soglia dei 130 punti, raccogliendo 129.63 (72.93, 56.70) per 215.95, merito di dieci elementi di grande qualità, tra cui spiccano i sollevamenti e la trottola coreografica, di gran lunga la difficoltà più amata dalla giuria. Bene poi i connazionali Christina Carreira-Anthony Ponomarenko, i quali si sono piazzata al secondo posto con 119.