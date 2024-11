Lapresse.it - Pakistan, attentato kamikaze in stazione a Quetta: la devastazione

È salito a 24 morti e circa 50 feriti inil bilancio dell’attaccoavvenuto allaferroviaria di, la capitale della provincia del Balochistan, nel sudovest del Paese. Lo riferiscono le autorità locali precisando che fra i morti ci sono 12 soldati e 6 impiegati delle ferrovie. Alcuni dei feriti sono in condizioni critiche.L’attacco è avvenuto quando circa 100 passeggeri stavano aspettando un treno per raggiungere la città di Rawalpindi da. L’è stato rivendicato dal gruppo separatista Esercito di Liberazione del Balochistan (Bla), che ha fatto sapere che un suore suicida ha preso di mira i soldati presenti allaferroviaria.Il Bla (sigla che sta per Balochistan Liberation Army), fuorilegge, conduce da tempo un’insurrezione per ottenere l’indipendenza da Islamabad.