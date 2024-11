Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Freemont: ritorna un grande suv per il marchio italiano?

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaledigitale.it

Laè una suv di medio/grandi dimensioni di segmento D prodotta in Messico dadal 2011 al 2015 e commercializzata sino al 2016. La vettura è arrivata in commercio per prendere il posto dellaUlysse e della Dodge Journey per il mercato europeo.Ora il costruttoreè rimasto a secco in tale segmento. Le volontà diper il futuro sono quelle di ampliare la gamma sino al segmento C, ma non è escluso che se negli anni a venire le finanze del brand torneranno in verde, non si cercherà di azzardare qualche vettura anche più.Il lato B di una futura, con accessori sportivi by MoparLe immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali della possibile futura. Inseriamo di seguito il link alla fonte, vale a dire il canale Youtube di Polo To.