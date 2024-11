Metropolitanmagazine.it - “Now and Then” dei Beatles è la prima canzone creata con l’intelligenza artificiale ad essere nominata ai Grammy Awards

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

, ormai è innegabile, sta entrando a far parte del nostro quotidiano. Dall’ambito lavorativo a quello medico, passando per il cinema e la cultura, l’AI è sempre più presente e incisiva, nel bene e nel male. Anche la musica, com’era prevedibile, risente e beneficia di questo strumento e questa “invasione di campo” ha portato ad uno storicoto. Ieri, infatti, sono state annunciate le candidature ai2025, gli Oscar della musica che si terranno il 2 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles. A dominare sono state le artiste femminili, dalle veterane Taylor Swift e Beyoncé, alle new entries del pop Chappell Roan e Sabrina Carpenter. Una nomination, però, per quanto prevedibile, ha rappresentato un punto di svolta epocale nel panorama discografico mondiale: Now and, singolo deipubblicato nel 2023, è infatti il primo brano realizzato con il supporto dela ricevere una candidatura al prestigioso premio.