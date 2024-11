Gamerbrain.net - Nintendo denuncia uno Streamer di giochi pirata

Dopo aver portato in tribunale un Mod di Hardware,ha colpito uno, per aver trasmessoSwitch, anche in Anteprima rispetto al lancio, violando di conseguenza il copyright, oltre l’embargo che vieta lo streaming deiprima della data di uscita, inoltre pare che le accuse ricadono anche sul favoreggiamento alla pirateria e download di emulatori Switch banditi, o almeno questo è quanto è riportato da 404 Media– Gamerbrain.netcolpisce unoper pirateriaLoin questione è noto con il nome di Keighin, e per quasi due anni non solo ha trasmesso in streamingSwitchin anteprima, come Mario & Luigi Fraternauti, dunque non parliamo di un creatore di contenuti, blogger, influencer o qualcuno del settore che ha violato l’NDA come si suol dire, ma di qualcuno che ha scaricato illegalmente il gioco per trasmetterlo prima dell’uscita.