Nicholas Hoult avrebbe potuto interpretare Batman al posto di Robert Pattinson nel film di Reeves

ha condiviso su Happy, Sad, Confused con Josh Horowitz come la sconfitta in Thecontrolo abbia influenzato.ha spiegato che mentre era alla guida, ha sentito alla radio cheera la prima scelta perl’iconico eroe di Gotham, per il qualedovuto fare un provino la settimana successiva. Ha definito la notizia un “colpo emotivo“. “Ricordo che una settimana prima di fare il provino per, ero in macchina e avevo la radio accesa e stavano parlando alla radio di come Rob sarebbe stato il nuovo“, ha raccontato. “E io ero tipo, ‘Non è ancora confermato! Farò un provino il prossimo weekend. Datemi una possibilità.’“Sebbenenon abbia interpretato, lo vedremo in Superman di James Gunn, il primoreboot del DCU.