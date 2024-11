Ilfattoquotidiano.it - Nessuna violazione dei diritti umani nel report della Fifa: così Infantino vuole assegnare il Mondiale 2034 all’Arabia di bin Salman

Due anni fa, Qatar 2022: ilpiù bellostoria – parola del grande capo del pallone Gianni– organizzato sulla pelle dei lavoratori migranti e di tutti inon rispettati dall’emirato. Una lezione che il calcio non ha imparato, o forse nonimparare, sedotto dai petrodollari. Lasi prepara infatti nelle prossime settimane adl’edizioneSaudita. E lo farà anche grazie a unparticolarmente conciliante sul rispetto deinel regno, che– in accordo con la– è stato redatto prendendo in considerazione solo iriconosciuti in Arabia e non a livello globale. Praticamente come chiedere all’oste com’è il vino.Inutile nascondersi: i giochi ormai sono fatti e, dopo il Qatar, anche l’Arabia avrà il suodi calcio, fortemente voluto da Re, per cui lo sport è uno dei pilastri fondamentali del programma “Vision 2030” che dovrà fare del Regno una potenza a livello globale.