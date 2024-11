.com - Napoli, Conte: “Inter la più forte, dobbiamo aiutare Lukaku”

(Adnkronos) – Ilsi prepara ad affrontare un altro big match. Dopo la brutta sconfittana contro l’Atalanta, gli azzurri volano a San Siro per sfidare l’, distante soltanto un punto in classifica: “Andiamo ad affrontare una squadra che oggi è la più. Gli va riconosciuto e dato merito, si mettono in una posizione un po’ più alta rispetto alle altre pretendenti per il titolo”, sono state le parole di Antonioin conferenza stampa. “Hanno fatto un grandissimo lavoro, sono cresciuti tutti, dirigenti, allenatore, giocatori”, ha continuato, “non andiamo a San Siro per sventolare bandiera bianca prima della partita, ma convinti di giocarci le nostre carte. Il nostro obiettivo è di restare in testa alla classifica”. Partita speciale per, che con l’ha vinto lo scudetto 2020/21: “Fa sempre un certo effetto tornare dove si è lavorato duramente.