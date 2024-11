Ilrestodelcarlino.it - Museo dei Bronzi al top. Un milione per rinnovarlo

Un intervento da 1d’euro per rendere ildeidorati sempre più immersivo e interattivo, ma anche completamente accessibile e inclusivo per le persone diversamente abili. E’ stato presentato ieri dall’On. Antonio Baldelli, vicesindaco e assessore comunale al turismo; dal primo cittadino Diego Sabatucci; dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche Luigi Gallo; da Gianluca Bellucci della società Sinopia, che ha realizzato il progetto; e dalla dirigente dell’istituto comprensivo ‘Binotti’, Chiara Fiuorucci. "La giunta di ‘Pergola nel cuore’ – ha spiegato Baldelli - ha ottenuto un finanziamento di 643mila euro da un bando della Regione. Il ‘disegno’ che andrà a rivoluzionare lo struttura che ospita l’unico gruppo scultoreo in bronzo dorato di epoca romana rimasto al mondo, sposerà la storia con la tecnologia per raccontare in maniera emozionale un viaggio lungo oltre 2000 anni.