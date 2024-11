Lortica.it - La sottile linea tra noi e gli altri: riservatezza o isolamento?

A volte basta un passo, uno sguardo mancato, e quella che chiamiamosi trasforma in distanza. C’è una, invisibile, che separa il nostro mondo interiore da quello esterno. È un confine che protegge i nostri pensieri e ci fa sentire al sicuro; ma quando lo attraversiamo da soli, può trasformarsi in un labirinto, in una barriera che ci isola senza che nemmeno ce ne accorgiamo.Come ho scritto ieri, 8 novembre, ognuno di noi ha un “giardino segreto”, un luogo dell’anima che coltiva in silenzio, lontano dagli occhi degli. È in questo spazio che nascono le riflessioni più intime, che teniamo i sogni più delicati e le parole non dette. Ci sembra un rifugio sicuro, un luogo che ci appartiene interamente e che solo noi possiamo comprendere. Ma fino a che punto possiamo custodirlo senza rischiare che il mondo esterno diventi lontano e noi stessi invisibili?Essere riservati è come camminare su una corda tesa.