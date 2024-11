Inter-news.it - Inzaghi all’Inter è sinonimo di progettualità. E lo scenario è ottimale

Simonerappresenta l’uomo giusto per il progetto avviatoda Steven Zhang e proseguito da Oaktree. Lopuò essere favorevole, dati i presupposti.LA SITUAZIONE – Simonesta guidando l’Inter da quattro stagioni, con 6 trofei conquistati e una svolta dal punto di vista dell’atteggiamento da assumere in campo che è sotto gli occhi di tutti. Quando il tecnico piacentino è arrivato ad Appiano, l’Inter si trovava a fare i conti con l’esigenza di sostituire un allenatore come Antonio Conte, entrato con forza nei cuori dei tifosi, le cui idee erano diventate la bussola che orientava le scelte e i comportamenti in campo dei calciatori nerazzurri. In più,ha dovuto rinunciare anche al calciatore in quel momento più decisivo del club, quel Romelu Lukaku la cui intesa con Lautaro Martinez era stata una delle chiavi del successo di marca contiana.