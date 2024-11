Ilfattoquotidiano.it - Incidente sul lavoro nella Bergamasca, morto un agricoltore di 59 anni: è rimasto incastrato in un macchinario per lavorare il mais

mattina di sabato 9 novembre undi 59. L’uomo èin unper la lavorazione del. L’è avvenuto in un campo di Treviolo,provincia di Bergamo, in località Roncola, dove l’uomo stava lavorando.I soccorritori, arrivati prontamente all’azienda agricola di via Tobagi hanno purtroppo constatato che per il 59enne non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.L'articolosulundi 59: èin unperilproviene da Il Fatto Quotidiano.