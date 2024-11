Quotidiano.net - In viaggio nel tempo e tra le risate: iPantellas a teatro

Un’avventura intergalattica in un “multiverso” di personaggi iconici e divertenti: con lo spettacolo Viaggi nelnella vita realedebuttano aper festeggere i loro 15 anni di successi (non solo) web. Il duo comico formato da Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo (nati il 25 giugno 1990 e il 25 agosto 1990) si distingue come il più seguito e il più longevo d’Italia nel panorama digitale: tra i loro video più amati troviamo la serie “Mia madre è Satana”, gli sketch sulla scuola, sui carabinieri, le parodie musicali e i corti cinematografici. Adesso, insieme alcuni membri del cast che i fan hanno seguito nel corso degli anni tramite i loro video virali, porteranno la loro comicità dal vivo in un tour teatrale di 5 date: il 18 novembre a Torino (Gioiello); il 22 a Bologna (Dehon); il 25 a Milano (Martinitt); il 26 a Roma (Ghione); il 27 a Napoli (Troisi).