Iltempo.it - Il Qatar si ritira dal ruolo di mediatore per Gaza. Giallo sul destino di Hamas

Ilsi èto daldichiave per un cessate il fuoco ae un accordo sugli ostaggi e ha avvertitoche il suo ufficio di Doha «non serve più al suo scopo». Lo ha svelato all'AFP una fonte diplomatica. «Ilha informato sia Israele cheche finché ci sarà un rifiuto di negoziare un accordo in buona fede, non potranno continuare a mediare. Di conseguenza, l'ufficio politico dinon serve più al suo scopo», ha detto la fonte. Adnon è stato comunicato che dovrà spostare la sua sede da Doha. A sostenerlo, smentendo una la notizia emersa, è stata l'emittente Al-Araby - che definisce quanto scritto da diversi media, tra loro il Times of Israel - non accurato. Alti funzionari dell'amministrazione Biden avevano reso noto, parlando con il Times of Israel, che ilha comunicato adoltre una settimana fa che dovrà chiudere la sede.