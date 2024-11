Inter-news.it - ‘Guardami come Lukaku guarda Lautaro Martinez’. E adesso? – CdS

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Martinez, una volta erano una cosa sola,uno contro l’altro (per la terza volta in assoluto) e con uno dei due, freddissimo nei confronti dell’altro (giustamente). Inter-Napoli è anche la sfida dell’ex Lu-La.LU-LA – Inter-Napoli sarà ovviamente anche la sfida tra due ex amiciMartinez e Romelu. Ai tempi della Lu-La, riecheggiava tra i social la frase “miMartinez“., questa è solamente un lontano e forse nostalgico ricordo. I due hanno fatto benissimo insieme all’Inter: 127 presenze, 12 gol costruiti in due e uno scudetto stravinto sotto la Madonnina. Il tutto orchestrato da Antonio Conte. Poi la fuga diverso il Chelsea, perdonata dallo stesso Toro, quando il belga decise a tutti i costi di ritornare all’Inter.