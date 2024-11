Biccy.it - Festival di Sanremo 2025, nuova lista con 29 nomi dei big

Carlo Conti sta scegliendo gli ultimi big che parteciperanno aldie il 2 dicembre in diretta al Tg1 annuncerà tutti i. Continua senza sosta però il totoe sono sempre di più le testate, i giornalisti e i critici che fanno i loro pronostici. Dopo le previsioni del Corriere del Ticino (che ha dato per certe sei donne) e quelle di Luca Dondoni, è arrivato anche il listone di Rockol, portale affidabile e aggiornato sul mondo della musica. Ifatti dal sito sono venuti fuori da candidature, rumor, loro fonti e calcoli. Secondo Rockol a febbraio sul palco del Teatro Ariston ci saranno dei grandi ritorni come quello di Blanco e Marco Mengoni, ma anche delle novità come il possibile arrivo di Tony Effe, vera star dell’ultima estate dei tormentoni. Anche in questaappare Tiziano Ferro, fresco di duetto con Elodie.