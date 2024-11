Oasport.it - Fabrizio Donato: “Andy Diaz ha doti fuori dal comune. Andrew Howe si allenerà con me nel suo ultimo anno”

Il salto triplo è stato l’argomento dell’ultima puntata di Sprint 2U, il programma che va in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotto da Ferdinando Savarese. Insieme ad, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, era presente anche il suo allenatore, che ha ripercorso la stagione del suo allievo, esaltandone il talento e la forza di non mollare mai nonostante i vari infortuni.Il voto dialla stagione: “A questa stagione voglio da un 10, ma non di certo per la medaglia. Sembrerà strano, ma è così. Voglio dare un 10 ade un 10 anche altecnico., nonostante le difficoltà, ha dimostrato di essere un vero campione, facendo la differenza nei momenti duri. Allenare un talento come quello diè facile, ma diventa difficile quando entrano delle problematiche.