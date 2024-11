Thesocialpost.it - Edoardo muore a 12 anni. Era in coma da tre giorni dopo un volo dal quarto piano

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Sabato 9 novembre,tredi, è deceduto, il dodicenne precipitato daldella sua abitazione a Tortoreto, in provincia di Teramo. La tragedia è avvenuta martedì scorso, quando il ragazzo è caduto per circa 15 metri, impattando al suolo in piazza Caduti di Nassirya. I medici dell’ospedale di Teramo,un costante monitoraggio delle sue funzioni neurologiche, hanno dichiarato il decesso.Leggi anche: Strage di Nuoro,anche la madre dell’assassino. L’aveva colpita alla testaI soccorsi immediati e le condizioni clinicheIl corpo del bambino è stato trovato dalla madre, l’unica presente in casa al momento della caduta, allarmata dal tonfo proveniente dall’esterno. Soccorsa in stato di choc da alcuni condomini accorsi sul posto, la donna ha assistito impotente mentre il figlio veniva trasportato d’urgenza all’ospedale con fratture alla testa, alla colonna vertebrale e lesioni agli organi interni.