Anticipazionitv.it - Divorzio lontano per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il motivo

Leggi l'articolo completo su Anticipazionitv.it

La relazione traDecontinua a far discutere, nonostante la separazione. Secondo le indiscrezioni del settimanale Nuovo, i due ex coniugi non sarebbero intenzionati a procedere con ilformale. Le voci di un possibile ritorno di fiamma alimentano i sogni dei fan, mentre l’attenzione si sposta sulle loro carriere e vite personali. Entrambi single, la showgirl e il conduttore televisivo sembrano concentrati sul lavoro: Deraccoglie successi su Rai 1 con Affari Tuoi, mentreè pronta a tornare sul piccolo schermo con due nuovi programmi su Discovery. Ma quali sono le motivazioni che spingonoDea non formalizzare la separazione?: nuove avventure e vecchie storieha vissuto relazioni pubbliche e travagliate dopo la separazione daDe