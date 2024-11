Gaeta.it - Derby della Mole: Juventus e Torino si sfidano per ambizioni europee

Ilsi avvicina e promette di essere una sfida cruciale per le aspirazioni dinella Serie A. In questa dodicesima giornata, il match si svolgerà oggi, sabato 9 novembre, e rappresenta un'ottima occasione per entrambe le squadre di riconfermare il proprio posto nella classifica del campionato. I bianconeri, freschi di una partenza incoraggiante in Champions League, mirano a mantenere un ritmo positivo per avvicinarsi ai vertici. Al contempo, i granata sono chiamati a risollevarsi da un periodo difficile che ha messo in discussione le loroiniziali.: una vittoria che serveDopo un pareggio deludente contro il Lille in Champions League, ladi Motta ha bisogno di ritrovare il successo. Il 1-1 con i francesi ha evidenziato sia punti di forza che debolezzeformazione bianconera.