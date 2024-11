Formiche.net - Dalla riunificazione tedesca uno spunto per il futuro dell’Europa. I consigli di Valensise

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

La storia è un fiume in piena, scorre veloce e inarrestabile, spesso anche imprevedibile. La caduta del Muro di Berlino non fa eccezione. Quella sera di trentacinque anni fa, tra i balbettii del portavoce della Ddr Günter Schabowski, lo sbando dei Vopos e l’esultanza incredula di migliaia di donne e uomini che sciamavano liberi verso l’ovest, la realtà superò di molto ogni immaginazione. Solo pochi giorni prima, il segretario del Partito comunista Erich Honecker, nel quarantesimo anniversario della nascita della Germania est, aveva declamato “la Ddr durerà per altri quarant’anni e anche di più”, ignaro che il regime stava crollando come un castello di carte. Non fu certo il solo.Pur tra le tensioni di quei mesi, in Germania orientale e negli altri Paesi dell’est nessuno aveva messo in conto quella svolta epocale, destinata a segnare il destino di milioni di tedeschi ed europei.