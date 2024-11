Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Mark Cavendish si ritira: "Sono stato fortunato a poter fare questa carriera"

Roma, 9 novembre 2024 - Adesso è veramente finita:ha ufficialmente deciso dirsi a fine stagione. I dettagli Termina così una lunga querelle cominciata in realtà già nell'estate 2023. Già, perché l'idea di appendere la bici al chiodo al britannico era balenata molto tempo fa: poi tutto cambiò dopo la caduta occorsa nella tappa 8, quella che all'apparenza aveva posto fine al sogno di superare il record di vittorie assoluto, appartenente a un certo Eddy Merckx. A furor di popolo, invece, Cannonball rinnova con l'Astana Qazaqstan Team che, dal canto suo, gli rinforza ulteriormente il comparto di corridori buoni per tirare le volate: memorabile in particolare l'ingaggio dell'altro veterano Michael Morkov, uno che a sua volta ha appena detto addio al professionismo. In effetti, il lieto fine c'è e arriva nella tappa 5 del Tour de France 2024, quando sull'arrivo di Saint-Vulbas il britannico va a vincere la sua 35esima frazione totale, diventando il recordman assoluto: il tutto, curiosamente, dopo aver rischiato di andare fuori tempo massimo nei primissimi giorni di gara, quelli di scena in Italia.