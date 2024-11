Gaeta.it - Centrodestra trionfa alle elezioni studentesche dell’Università D’Annunzio: successo per Giada Di Muzio

Facebook WhatsAppTwitter Le recentiall’Universitàdi Pescara hanno segnato una tappa fondamentale per il, con una particolare menzione perDi, esponente della Lega Giovani Pescara. Il risultato evidenzia come il coinvolgimento dei giovani e la loro rappresentanza siano al centro dell’agenda politica attuale, rendendoli protagonisti non solo nella vita accademica, ma anche in ambito locale.Il trionfo diDiDi, studentessa del quinto anno presso la facoltà di Farmacia e residente a Spoltore, ha conseguito un notevole, assicurandosi 224 voti nella Consulta degli studenti, classificandosi tra i candidati più votati. Non è stata solo una vittoria personale, poiché con 260 voti si è distinta anche nel Cus , raggiungendo la seconda posizione.