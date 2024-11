Anteprima24.it - Biancolino: “Archiviamo Taranto, riprendiamo il nostro cammino”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ho trovato uno spogliatoio che sa che non abbiamo fatto una buona gara. Che abbiamo perso tre punti in casa. Uno spogliatoio che sa che bisogna affrontare la prossima partita con più cattiveria e concentrazione”. Parla così Raffaelealla vigilia della sfida in esterna contro il Potenza gara in programma domani (ore 12:30). “Dobbiamo riprendere subito il. Sarà difficile perché troveremo una squadra tosta – continua il tecnico dei lui lupi – Toccherà a noi, senza fidarci di nessuno, pensando di affrontare sempre la prima della classe. Darei la possibilità a tutti di giocare ma ci sono tanti elementi da prendere in considerazione quando si fanno delle scelte. Il Potenza ha giocato quattro partite e ha cambiato solo un difensore. Se bisogna cambiare qualcosa lo farò senza problemi.