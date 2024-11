Anteprima24.it - Benevento, il Comitato Abc: “La Regione censura il campo da golf”

Tempo di lettura: 3 minuti“Il tempo è galantuomo. LaCampania ha presentato 37 richieste di chiarimento sul progetto deldache si vorrebbe realizzare acon la benedizione del Comune. I funzionari dellahanno ritenuto eccessivamente generiche le considerazioni della società che vuole realizzare il, in merito ai fabbisogni idrici connessi all’esercizio delle strutture”. Così in una nota ilsannita ‘Acqua bene comune’. “Inoltre è statoto – scrive – il mancato accertamento delle autorizzazioni all’emungimento dei pozzi ed espresso fortissimi dubbi sulla depurazione dell’acque contaminate dai pesticidi utilizzati per la crescita dell’erba necessaria per la pratica di questo sport d’elite.Le censure dellaCampania accolgono in sostanza le osservazioni che ilsannita acqua bene comune aveva inviato all’ufficio Vas a marzo ed ad aprile 2024.