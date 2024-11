361magazine.com - Amici, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 10 novembre

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

, nuovo appuntamento con il pomeridiano si terrà domani: glie ledi10, per il prossimo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi ci saranno grandi ritorni. Da Giordana Angi a Giulia Stabile passando per Veronica Peperini. Domani dalle ore 14:00 andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il pomeridiano dove si scoprirà se Sienna e Ilan riusciranno a restare nella scuola o dovranno lasciarla.Leggi anche Tale e Quale Show, il vincitore e la classifica dell’ultima puntataEcco tutti gliA giudicare la gara di canto arriverà il cantautore Ermal Meta, e Cristiano Malgioglio che presenterà il nuovo singolo dal titolo “Rosa Tormento”. Ma le sorprese non finiscono qui, la gara di ballo verrà giudicata da Veronica Peperini.