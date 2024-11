Gaeta.it - Alex Del Piero celebra i 50 anni, messaggi di auguri da tutta Italia e nel mondo del calcio

Facebook WhatsAppTwitter Ildelha festeggiato il cinquantesimo compleanno diDelcon un diluvio die riconoscimenti da parte di amici, tifosi e istituzioni calcistiche. L’ex attaccante della Nazionalena e della Juventus ha ricevuto omaggi che evidenziano il suo straordinario contributo alla storia delno. Questoversario rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un momento per riflettere sul percorso incredibile di uno dei giocatori più amati ine all’estero.da amici e istituzioniCentinaia didihanno invaso i social network, con amici e colleghi di Delche hanno condiviso aneddoti e fotografie dei momenti trascorsi insieme. Non sono mancati i saluti speciali dalla Nazionalena, che ha pubblicato immagini iconiche dei gol più belli segnati con la maglia azzurra.