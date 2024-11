Fanpage.it - Alessia Merz: “Ingannata per un provino, un uomo provò a molestarmi. Mi salvai urlando fortissimo”

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Ospite di Verissimo nella puntata del 9 novembre,ha raccontato di essere stata vittima di stalking e anche di un altro spiacevole episodio. Fingendosi interessato a lei per un, una violentarla: "Mi ha caricato in macchina e poco dopo ho capito che non stava andando in nessuno studio. Me lo sono ritrovato sopra. Ho urlato talmente tanto che l'ho shoccato".