Ilgiorno.it - Agorà, due piste per il futuro: progetto dell’Accademia del ghiaccio o cambio di sport

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Milano, 9 novembre 2024 – Ultima chiamata per l’, il palazzo deldi via dei Ciclamini chiuso dal gennaio 2023. Lo scorso 17 ottobre l’assessorato comunale alloguidato da Martina Riva ha ricevuto la formalizzazione di una proposta di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e la gestione di lungo periodo dell’impianto, che negli ultimi mesi è stato oggetto di furti di rame e di un’occupazione abusiva di un collettivo durata dal 25 al 28 ottobre. “Il– ha svelato ieri la stessa Riva durante la commissione comunale– prevede un rifacimento integrale della struttura con un nuovo stadio delcon mille posti di capienza, completamente accessibile ed efficiente dal punto di vista energetico. Tutto ciò a costo zero per il Comune”. Investimenti e tempi Il proponente, secondo alcune indiscrezioni, è l’Accademia del, guidata da Alberto Arnoldi, che gestisce la pista di pattinaggio a San Donato Milanese.