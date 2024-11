Panorama.it - Zucchero in versione remake: la recensione di Discover II

Ne aveva selezionate cinquecento di canzoniper il progettodi cui ora esce il secondo capitolo. Un mix tra grandi classici e brani meni noti, ma non per questo meno intriganti. Tra le cover meglio riuscite del disco c'è sicuramente la vibrantedi Set fire to the rain, il superhit di Adele cherivede a modo suo con un piglio vocale graffiante e molto efficace. Rimaneggiare Knockin' on heaven's door di Bob Dylan è un'operazione complessa perché il pezzo del cantautore di Duluth è stato rifatto in tutte le salse da centinaia di artisti. Il bluesman ne esce bene con qualche tocco di campana western e un tappeto di tastiere in sottofondo. Non male. La perla dell'album risulta essere già dal primo ascolto Inner City Blues di Marvin Gaye, perfetta per esaltare l'anima blues, soul, funky die arrangiata splendidamente con un gran finale di sax.