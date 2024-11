Anteprima24.it - Verso Salernitana-Bari, le parole di mister Longo: “Quella granata è una squadra che sa fare male”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Laha giocatori di qualità tra le prime per capacità dila partita. Dovremo realizzare bene le due fasi. Possiamo però vincere contro unache sa far, con giocatori come Verde che sanno”: così ha presentato la trasferta di domani in Campania contro lal’allenatore delMoreno. “Vicari? Spero di recuperarlo, ma come alternative ho Mantovani e Simic. Le due punte in attacco? Sono una opzione. Noi cambiamo sempre modulo durante le gare. A Salerno ci giochiamo tre punti importanti. Troppi pareggi? Ora abbiamo una specie di psicosi, ma lanon merita questa condizione per quanto dato sul campo. Ci vuole una grande presa di coscienza, dopo tanti pari, ma non bisogna mai perdere l’entusiasmo e la voglia di crederci”, ha concluso il tecnico dei pugliesi.