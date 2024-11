.com - Van der Meyde choc: “All’Everton tradivo mia moglie e ho rischiato di morire per la cocaina”

(Adnkronos) – La carriera di Andy Van derè sempre stata sopra le righe, in campo e fuori. L’ex centrocampista dell’Inter, che in nerazzurro non è riuscito a incidere, ha raccontato in un’intervista a Prime Video di aver attraversato, nel corso della sua carriera, un periodo molto buio. Successe tutto proprio quando lasciò l’Italia per trasferirsi in Premier League, a Liverpool, dove giocò per quattro anni, dal 2005 al 2009, con la maglia dell’Everton: “La mia carriera è finita quando sono andato. Ho fatto un sacco di stronzate, lì è crollato tutto”. “Mi sono costruito una seconda vita,mia, ho lasciato i miei figli per un’altra. Non mi perdonerò mai ed è solo colpa mia. Uscivo tutte le sere a bere fino a quando l’alcool ha smesso di fare effetto. Allora sono passato alle droghe.