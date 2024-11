Terzotemponapoli.com - Torino, Vanoli: “Derby con lucidità e passione”

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina nell’undicesima giornata di Serie A, ilsi prepara per una sfida decisiva. Sabato 9 novembre, infatti, i granata scenderanno in campo all’Allianz Stadium per ildicontro la Juventus. In occasione della vigilia del match, l’allenatore Paoloha incontrato la stampa per parlare delle sensazioni e degli obiettivi della sua squadra.: Carica e Motivazione per ilha subito espresso entusiasmo riguardo all’importanza della partita, cercando di motivare il gruppo. “La squadra sta molto bene, siamo consapevoli dell’importanza di questa partita e stiamo vivendo una settimana davvero positiva,” ha dichiarato. “Il silenzio è l’indicazione principale per questa preparazione. È bello sentire la carica che c’è intorno, ma per me è una prima volta speciale e trovo la motivazione dentro di me.