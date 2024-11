Tvplay.it - Svolta Juve per lo scudetto, il dato parla chiaro: ora è davvero possibile

Leggi l'articolo completo su Tvplay.it

È un periodo di alti e bassi per lantus di Thiago Motta che, dopo il pareggio in Champions League contro il Lille, si prepara al derby cittadino previsto per domani sera. L’1-1 contro i francesi nel match europeo di martedì è il quarto risultato utile consecutivo per i bianconeri, che contro il Torino cercano la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella dello scorso weekend contro l’Udinese.per lo, il: ora è(LaPresse) tvplay.it“Le sensazioni sono buone perché la squadra ha l’atteggiamento giusto, ci stiamo preparando per una partita che ha un’atmosfera speciale. Andiamo in campo per fare una grande gara”, ha dichiarato Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia del match con i granata. La sensazione è quella di una grande occasione per lantus, che potrebbe guadagnare punti su Inter e Napoli che si affrontranno domenica sera.