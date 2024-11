Sul set del film Chanel N5 | intervista a chi ha creato il grande malinteso

Amica.it - Sul set del film Chanel N°5: intervista a chi ha creato il grande malinteso

ALLA REGIA, Luca Guadagnino. Attrice protagonista, Margot Robbie, già Tonya Harding, già Barbie. Attore “meno” protagonista, l’idolo dei millennial e non solo (chi non lo ricorda in Euphoria?) Jacob Elordi. I titoli di coda di See You at 5, il corto dedicato al profumo N° 5 di, hanno poco da invidiare a quelli di un lungometraggio made in Hollywood. Volutamente.N°5 e Margot Robbie: il/sfida di Luca Guadagnino«Questo lavoro per me è cinema», ci dice Thomas du Pré de Saint Maur. Adagiato su un divano dell’hotel Ritz a Parigi, il capo delle risorse creative globali della divisione fragranze e beauty di Rue Cambon manifesta (lo farà per tutta l’) entusiasmo: «Sebbene duri solo due minuti (e 20 secondi, ndr ), questoè una sfida».