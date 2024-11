Lanazione.it - Spoleto, variante al Prg. Il Tar dà ragione al Comune

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

- Il Tar dàal. È corretto l’iter procedurale seguito per l’approvazione dellaal Piano regolatore generale del(nella foto il sindaco Andrea Sisti). È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria in due diverse sentenze, respingendo i ricorsi presentati da privati cittadini sul mancato accoglimento delle rispettive osservazioni per la trasformazione dei propri terreni da agricoli ad edificabili. Innanzitutto il Tar ha sancito l’indipendenza dellaal Prg – Parte strutturale, approvata dal Consiglio comunale con la delibera del febbraio 2021. di adozione D.C.C. n. 1 del 2019, che in quella di approvazione D.C.C. n. 9 del 2021. Tra le motivazioni dei ricorsi inoltre c’era la contestazione, anch’essa respinta, dell’approvazione per stralci della delibera di Consiglio comunale.