Sciopero nazionale dei trasporti: le grandi città italiane affrontano disagi senza precedenti

Facebook WhatsAppTwitter Il chiacchieratodeipubblici ha colpito duremente le principali, generandosignificativi a partire dalle prime ore della mattina. Questa interruzione del servizio, che si è avviata alle 5.30, ha coinvolto diverse modalità di trasporto, tra cui metropolitane, tram e autobus, lasciando molti cittadini a cercare alternative per i propri spostamenti.Roma: metro ferme e pulmann in riduzioneA Roma, la situazione si presenta complicata. Tutte le linee della metropolitana sono rimaste ferme, creando notevoli inconvenienti per pendolari e turisti. Anche il servizio degli autobus ha subito una riduzione drastica, con poche linee attive per garantire un minimo di mobilità alla popolazione. Il blocco ha reso difficili gli spostamenti nella capitale, con molti utenti costretti a considerare mezzi alternativi o a modificare i propri programmi giornalieri.