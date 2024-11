Quifinanza.it - Sciopero Milano Atm dell’8 novembre, metro, bus e tram fermi: info e orari

Giornata di caos in tutta Italia oggi venerdì 9, per via dellonazionale dei trasporti. Aoggi bus,della rete Atm si fermano. Di seguito vediamo lermazioni utili e glidellonel capoluogo lombardo.AtmAtmha comunicato che nel capoluogo lombardo sarà garantita la circolazione dellae di alcune linee di bus e, soltanto da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18.Attiva per tutta la giornata la linea M4 San Babila-Linate che collega il centro all’aeroporto cittadino.Trenord e Trenitalia 82024Lonazionale di venerdì 8non riguarda invece i treni, trattandosi di un blocco sindacale esclusivamente limitato al trasporto pubblico locale.Lo stop non coinvolge il personale delle ferrovie, né Trenitalia né Italo, ad eccezione del personale di Ferrovie del Sud Est, che incrocerà le braccia per 24 ore.