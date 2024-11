Panettasale protezionismoora cooperazione internazionale

Quotidiano.net - Panetta,sale protezionismo,ora cooperazione internazionale

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Di fronte all'accentuazione degli "orientamenti protezionisti" a livello globale dovuti ala pandemia "e all'aggressione russa all'Ucraina" "è importante riaffermare il nostro impegno in favore dei principi fondamentali dellae del multilateralismo". E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta alla conferenza Italy and the World Bank Group. "In passato considerata un processo inarrestabile, la globalizzazione è ora messa a rischio dai conflitti geopolitici che minacciano gli scambi internazionali e la stabilità dell'economia mondiale" ha detto.