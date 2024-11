Lanazione.it - Operai agricoli e florovivaisti. E’ un "esercito" di 13mila addetti. Vicino il rinnovo del contratto

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Siglata l’ipotesi di accordo per ildelprovinciale di lavoro per. Si tratta di un traguardo per Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil di Siena, e di unimportante per i circalavoratori in provincia di Siena che, fra le altre cose, vedranno lo stipendio aumentare del 7%. "Ilcontrattuale è arrivato dopo circa un anno di trattative con le controparti – ha spiegato Andrea Biagianti, segretario provinciale della Flai Cgil –. Dopo un confronto intenso, costante e costruttivo siamo arrivati, sia sulla parte normativa che sull’aumento salariale, a un risultato soddisfacente. L’aumento contrattuale del 7% in un’unica rata è, a nostro avviso, sostanziale rispetto a quanto accade in altri settori dell’industria alimentare e in altre province.