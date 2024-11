Oasport.it - Nico Mannion dà la scossa all’Olimpia Milano e si candida a pilastro della Nazionale italiana

Buona la prima. C’era grande attesa per l’esordio in maglia Olimpiadied il debutto è stato decisamente positivo per il play italiano, sicuramente tra i protagonisti del successosquadra di Ettore Messina sul Real Madrid per 85-76. Una vittoria che serviva a tutto l’ambiente e che sa anche di conferma in campo europeo dopo il successo ottenuto nel derby italiano contro la Virtus. Da questa partita potrebbe anche cominciare una nuova stagione perera sicuramente la grande novitàserata e subito l’ex giocatore dei Golden State Warriors ha dato unaall’attacco milanese, portando la sua vivacità offensiva.ha mosso bene la difesa del Real, mettendo in grande difficoltà uno come Facundo Campazzo, segnando 11 punti con la quasi perfezione dal campo (3/4 da due e 1/1) e distribuendo anche 5 assist nei quindici minuti in cui è rimasto in campo.