Ilfattoquotidiano.it - Neonato seviziato, il primario di Padova: “Avrà lesioni permanenti ed è in terapia intensiva, parziale amputazione della lingua”

“Il bambino sta migliorando di giorno in giorno, ma è ancora ricoverato nella nostraperché ha bisogno di un supporto adeguato”. A parlare a Mattino 4 è professor Giorgio Perilongo,di pediatria dell’ospedale di, dove è ricoverato il bimbo di 5 mesidal padre anche mentre era già in ospedale. L’ipotesi degli inquirenti è che il 22enne papà volesse renderlo invalido per incassare il sussidio. Il medico si dice ottimista sulle condizioni del piccolo: “Sta migliorando e speriamo che nell’arco di una settimana possa uscire dalla”. Secondo il medico, però, il bambino potrebbe avere delle serie conseguenze per via dellesubite: “Sicuramentedelleperché purtroppo l’azione lesiva che ha subito ha provocato una“.