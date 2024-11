Gaeta.it - Napoli, operazioni di controllo dei carabinieri: due denunce e scoperta di pirotecnici illegali

Facebook WhatsAppTwitter A, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle zone di Fuorigrotta e Pianura, portando alla denuncia di diverse persone e alladi materiale pirotecnico non autorizzato. Le, condotte daidella compagnia di Bagnoli, si sono concentrate su strade, aree comuni e abitazioni. Durante i controlli, sono stati identificati numerosi individui, tra cui soggetti con precedenti penali.di bottiUn episodio significativo è avvenuto quando un uomo di 34 anni, residente a Pianura, è stato trovato in possesso di ben 36 chilogrammi di botti, contravvenendo alle normative vigenti in materia di esplosivi. Ihanno proceduto con la denuncia dell’uomo e il sequestro del materiale illegale, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine contro il commercio non autorizzato di articoli, che rappresentano un pericolo, soprattutto durante il periodo delle festività.