Mistermovie.it - Mister Movie | Trailer di Dirty Angels fissa la data di uscita del film d’azione con Eva Green e Maria Bakalova

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La Lionsgate ha appena rilasciato ilufficiale di, un thrillervietato ai minori che si preannuncia carico di suspense e adrenalina. Diretto da Martin Campbell, già noto per il celebre Casino Royale, ilvede come protagoniste due attrici di grande spessore: Eva, candial Golden Globe, e, candiall’Oscar. Ilracconta una missione pericolosa, ambientata in uno scenario di guerra, dove un’unità speciale di soldatesse tenta di salvare un gruppo di giovani ragazze prese in ostaggio.Una Missione Difficile tra Inganni e Doppi GiochiLa trama disi sviluppa attorno al personaggio di Jake, un soldato americano che si unisce a una squadra composta interamente da donne.