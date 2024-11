Liberoquotidiano.it - Meloni alle prese con nodo canone, Lega vuole taglio ma Forza Italia fa muro

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Continua ilcontrotrasulRai. Oggi, nel silenzio di Giorgia, si è consumato un nuovo duello a distanza traati. "La proposta del Carroccio non fa parte del programma di governo del centrodestra e quindi non la condividiamo", taglia corto da Pechino Antonio Tajani. Secca la replica a stretto giro del partito di via Bellerio per bocca della deputata Elena Maccanti, membro della Vigilanza Rai: "Sorprendono le parole di Tajani, anche perché si tratta di confermare una misura approvata, nella manovra dell'anno scorso, anche con i voti di Fi".In Transatlantico, a Montecitorio, girano due versioni sullo stato dei rapporti all'interno della coalizione. C'è chi sostiene che Giorgiaabbia lasciato fare Matteo Salvini, quando quest'ultimo ha deciso di farntare ai suoi l'emendamento ad hoc al decreto fiscale sula 70 euro delRai .