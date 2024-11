Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa in strada. Botte a Corneto per un cellulare. Dodici denunciati

Picchiato e accerchiato per la restituzione di un telefonino,inuominia termine delle indagini da parte della polizia. L’episodio era avvenuto nella notte del 21 ottobre scorso, nel quartiere, in mezzo alla. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Macerata, al termine delle attività di indagine, hanno denunciatocittadini extracomunitari, tutti di origine peruviana, per i reati di, lesioni personali e percosse. L’indagine era scattata quando quella sera una pattuglia della polizia era intervenuta su richiesta di una donna peruviana, che aveva segnalato una violenta lite infra connazionali. I poliziotti della Squadra Mobile avevano subito cominciato le indagini e ricostruito i contorni della vicenda. Era emerso che all’origine dellavi erano futili motivi, legati alla restituzione di un telefono, motivi che avrebbe provocato dei diverbi sfociati poi in una aggressione.