Gaeta.it - Mario Draghi avverte l’Europa: la nuova era Trump e le sfide per la competitività

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, ex presidente della Banca Centrale Europea, ha recentemente lanciato un avvertimento all’Unione Europea in seguito alla vittoria di Donaldalle elezioni americane. Durante un incontro con i leader europei a Budapest,ha presentato il suo rapporto sulladel, evidenziando come l’amministrazionepossa influenzare le relazioni transatlantiche. La questione fondamentale è la reazione deldi fronte a un nuovo scenario economico e politico.le implicazioni della presidenzaperha espresso preoccupazione per il futuro dell’economia europea, definendo la vittoria dicome un fattore potenzialmente determinante nelle interazioni trae gli Stati Uniti. Secondo, l’amministrazione“porterà grande impulso” al settore dell’alta tecnologia, un ambito in cuisi trova attualmente in una posizione di svantaggio.