Giornalettismo.com - Ma cos’è e cosa fa TuneCore di Believe?

Leggi l'articolo completo su Giornalettismo.com

Per capire nel dettaglio il perché della causa di Universal Music controè opportuno far conoscere anche ai non addetti ai lavori le attività di questa etichetta discografica indipendente francese. Il suo core business, principalmente, è quello di diffondere musica in maniera digitale e di monetizzare proprio da questa attività. Non è la prima volta che si trova al centro di una controversia: nel 2020, ad esempio, diversi content creator di YouTube si lamentavano del fatto che lareclamasse il diritto d’autore su brani impiegati nei loro video che, tuttavia, erano credit free e che – esplicitamente – non facevano riferimento ad alcuna etichetta discografica. A volte, vista l’automazione della moderazione su YouTube, la piattaforma concedeva ale monetizzazioni derivanti da video che utilizzavano musica su cui reclamava – senza apparente motivo – il diritto d’autore.