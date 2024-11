Quotidiano.net - L’impresa Pizzarotti porta il ’Made in Italy’ nella Grande Mela

Nel cuore della, all’intersezione dei quartieri West Village, Chelsea e Meatpacking,ha realizzato un esclusivo edificio dal carattere Made in Italy, ’The Elisa’ (foto). L’operazione immobiliare, del valore di circa 75 milioni di euro, ha visto coinvolti accanto al Gruppola Famiglia Casiraghi di Monaco. Il design è stato realizzato dall’Archistar Isay Weinfiled di origine brasiliana, mentre le attività di marketing & sales sono state affidate ai Brokers immobiliari newyorkesi Serhant e Nest Seekers. A esprimeresoddisfazione per il completamento dell’opera, è il ceo di FPNY e CFO del, Alfredo Vinci: "Abbiamo volutore a New York il nostro know how, frutto di una lunga esperienza maturata nel mercato immobiliare di lusso, dedicando particolare attenzione alle esigenze di una clientela internazionale".