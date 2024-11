Ilfattoquotidiano.it - “Le ragazze dei party di Puff Daddy hanno avuto problemi di droga, io mi sono salvata”: lo rivela l’ex modella Precious Muir. I legali del rapper furiosi dal giudice: “Ora basta interviste”

Si sta consumando in queste settimane un’aspra battaglia tra idie il proliferare didi presunti e presunte ex partecipanti ai festini a base di alcol,e sesso organizzati dale denominati “Freaks Off”. Il magnate dell’hip hop è in carcere con le accuse di violenza e traffico sessuale. Gli avvocati dichiesto, in particolare, aldi limitare le dichiarazioni rilasciate da potenziali testimoni e dai loro avvocati al di fuori del tribunale. Anche perché, secondo il loro punto di vista, potrebbero già influenzare i potenziali giurati in vista del processo previsto per il 5 maggio 2025.Tra le centinaia di segnalazioni ec’è anche quella del, oggi lavora in tv,che è entrata in contatto cone il suo team quando si è trasferita a New York nel 2005, poco più che ventenne.